الجزائر تعتذر رسميا للعراق

قدم سفير الجزائر لدى العراق، عبدالقادر شاعة، اعتذارا رسميا إلى رئيس اللجنة الأولمبية العراقية، رعد حمودي، عقب أحداث مباراة فريقي القوة الجوية واتحاد العاصمة في البطولة العربية.

وأكد السفير الجزائري أن العلاقات الأخوية بين الشعبين متينة جدا، ولن تتأثر من سوء تصرف بعض المحسوبين على جماهير نادي الاتحاد، معربا عن أسفه لما وقع في المباراة.

وسلم شاعة دعوة رسمية إلى رئيس اللجنة الأولمبية العراقية من قبل رئيس نظيرتها الجزائرية، مصطفى براف، لزيارة الجزائر بغرض فتح آفاق التعاون بين اللجنتين لما فيه خير لرياضة البلدين.

كما أكد رعد حمودي، أن العراق والجزائر بلد واحد وتربطهما أواصر متينة، وأن ما حدث لن يزحزح العلاقات الأخوية، مثمنا دعوة رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية.

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يذكر أن فريق القوة الجوية العراقي قد انسحب قبل 20 دقيقة من انتهاء مباراته ضد اتحاد العاصمة الجزائري، بعد هتافات وصفها لاعبو وإداريو الفريق بالمسيئة من جماهير الفريق المُضيف.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية