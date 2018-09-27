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كلوب يوبخ أحد نجوم ليفربول بسبب صلاح

الرياضة

كلوب يوبخ أحد نجوم ليفربول بسبب صلاح
Reuters
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هاجم المدير الفني لفريق ليفربول يورغن كلوب مهاجمه السويسري شيردان شاكيري بسبب رفضه التمرير لمحمد صلاح في مباراة الفريق ضد تشيلسي والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف.

وقال كلوب خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة: "أردت من شاكيري أن يمرر الكرة لمحمد صلاح الذي كان في موقف جيد ويستطيع أن يسجل لكنه لم يفعل، وللأسف خسرنا المباراة".

وأظهرت لقطات عقب المباراة غضبا عارما من كلوب على شاكيري.

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وبهذه الخسارة ودع الريدز بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية لكرة القدم من دور الـ16.

المصدر: وكالات

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