دورتموند يسحق نورنبورغ بسباعية ويستعيد وصافة "البوندسليغا"

استعاد بوروسيا دورتموند نغمة الانتصارات، التي غابت عنه بالجولة الماضية من الدوري الألماني، محققا فوزا ساحقا على ضيفه نورنبورغ 7-0، اليوم الأربعاء، في المرحلة الخامسة للمسابقة.

وتناوب على السباعية كل من جاكوب راون وماكو رويس "هدفان" وأشرف حكيمي ومانويل أكانجي وجادون سانشو وجوليان فيجل، في الدقائق (9 و32 و49 و58 و74 و85 و88).

وارتفع رصيد دورتموند لـ11 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف غريمه التقليدي بايرن ميونخ المتصدر، والذي تعادل 1-1 مع ضيفه أوغسبورغ، أمس الثلاثاء، في نفس المرحلة. في المقابل، تجمد رصيد نورنبورغ، الذي تكبد خسارته الثانية في المسابقة هذا الموسم، عند 5 نقاط في المركز الـ14.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة، التي جرت اليوم، عن فوز بايرليفركوزن 2-1 على مضيفه فورتونا دوسلدورف، وبوروسيا مونشنغلادباخ على ضيفه إينتراخت فرانكفورت 3-1، ولايبزغ على ضيفه شتوتغارت 2-0، فيما تعادل ماينز مع ضيفه فولفسبورغ سلبيا.

المصدر: وكالات