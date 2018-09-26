يوفنتوس يهزم بولونيا.. وروما يكتسح فروسينوني في "الكالتشيو"

فاز يوفنتوس على ضيفه بولونيا بنتيجة 2-0، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

سجل باولو ديبالا في (د.11) وبليز ماتويدي في (د.16) هدفي " السيدة العجوز".

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد اليوفي إلى 18 نقطة في صدارة "الكالتشيو"، في المقابل تجمد رصيد بولونيا عند النقطة 4.

وانتزع فريق لاتسيو فوزا صعبا من مضيفه أودينيزي 2-1.

سجل هدفي لاتسيو فرانشيسكو أتشيربي وخواكين كوريا في (د.61 و66) فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لأودينيزي برام نويتينك في (د.80).

ورفع لاتسيو رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف أمام نابولي، فيما توقف رصيد أودينيزي عند ثماني نقاط في المركز الثامن.

واكتسح روما ضيفه فروسينوني برباعية نظيفة، أحرز أهداف روما سينجيز أوندير في (د.2) وخافيير باستوري في (د.28) وستيفان الشعراوي في (د.35) وألكيسندر كولاروف في (د.87).

ورفع روما رصيده إلى ثماني نقاط في المركز العاشر وتوقف رصيد فروسينوني عند نقطة واحدة في المركز التاسع عشر.

وفي الجولة ذاتها، سحق نابولي ضيفه بارما 3-0، وفاز جنوى على كييفو بهدفين نظيفين، وخيم التعادل السلبي على مباراة أتالانتا وضيفه تورينو، وفشل فريقا كالياري وضيفه سامبدوريا في هز الشباك ليحصل كل منهما على نقطة.

المصدر: وكالات