تشيلسي يقلب الطاولة على ليفربول ويقصيه من كأس الرابطة

قلب تشيلسي تأخره بهدف أمام مضيفه ليفربول إلى فوز 2-1، اليوم الأربعاء، لينتزع بطاقة التأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية لكرة القدم.

تقدم ليفربول بهدف سجله دانييل ستوريدج في (د.59)وأدرك التعادل إيميرسون لتشيلسي في (د.79) ،ثم سجل إدين هازارد الهدف الثاني لتشيلسي في (د.85).

وصعد لدور الستة عشر أيضا فريق أرسنال بعد فوزه على برينتفورد 3-1، وفريق نوتينغهام فورست عقب فوزه على ستوك سيتي 3-2.

وكذلك تأهل فريق ويست هام عقب فوزه الساحق على ماكليسفيلد تاون 8-0.

المصدر: وكالات