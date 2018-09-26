ليون يرتقي لوصافة "الليغ1" ومارسيليا يخطف فوزا مثيرا

ارتقى ليون لوصافة الدوري الفرنسي، عقب فوزه الكبير بنتيجة 3-0، على مضيفه ديغون، اليوم الأربعاء، في المرحلة السابعة للمسابقة.

وأحرز موسى ديمبيلي الهدفين الأول والثاني لليون في (د.16 و19) فيما تكفل مارتن تيرييه بتسجيل الهدف الثالث في (د.35).

واضطر الفريقان لإنهاء المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لوكاس توزار، لاعب ليون، وإينزو لويوديتش من ديغون في (د. 66 و90) لحصولهما على الإنذار الثاني.

وارتفع رصيد ليون، الذي حقق انتصاره الرابع في المسابقة والثاني على التوالي، إلى 13 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد ديجون، الذي تلقى خسارته الثالثة في البطولة، عند عشر نقاط في المركز العاشر مؤقتا.

وتمكن مارسيليا من الفوز على ضيفه ستراسبورغ (3-2) في مباراة مثيرة.

ورفع مارسيليا رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث، متأخرا بفارق هدف وحيد فقط عن ليون، فيما تجمد رصيد ستراسبورج عند 8 نقاط في المركز الثالث عشر مؤقتا.

وأسفرت باقي المباريات التي جرت اليوم في المرحلة ذاتها، عن فوز بوردو على ضيفه ليل (1-0)، وإميان على ضيفه رين (2-1).

وتعادل جانجون مع مضيفه نيم بدون أهداف، وكان مع ضيفه مونبيلييه 2-2.

المصدر: وكالات



















