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زينيت يقسو على فولغار ويبلغ ثمن نهائي كأس روسيا (فيديو)

الرياضة

زينيت يقسو على فولغار ويبلغ ثمن نهائي كأس روسيا (فيديو)
Sputnik Алексей Даничев
صورة من الأرشيف
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تغلب زينيت سان بطرسبورغ على مضيفه فولغار برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن دور الـ32 لكأس روسيا لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل رباعية زينيت كل من ألكسندر أنيوكوف والسلوفاكي روبيرت ماك وأنتون زبالوتني وألكسندر كوكورين في الدقائق 8 و35 و61 و88 على الترتيب.

وسيواجه زينيت في الدور ثمن النهائي لكأس روسيا فريق روستوف الفائز بدوره برباعية بيضاء على مضيفه "سيزران 2003".

المصدر: zenit_spb/twitter

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