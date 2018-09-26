خروج جميع المصنفات الأوليات قبل ربع نهائي دورة ووهان

خرجت الدنماركية كارولاين فوزنياكي والألمانية أنجيليك كيربر والتشيكية بترا كفيتوفا المصنفات ثانية وثالثة وخامسة في العالم على التوالي من الدور ثمن النهائي لدورة ووهان الصينية للتنس.

وسقطت فوزنياكي الأربعاء أمام البورتوريكية مونيكا بويغ، بطلة أولمبياد ريو 2016، بمجموعتين 6-7 (10-12) و5-7، وكيربر أمام الأسترالية أشلي بارتي، الـ 17 ووصيفة بطلة العام الماضي 5-7، 1-6، فيما خسرت كفيتوفا أمام الروسية أناستازيا بافليوتشنكوفا (مصنفة 39) 6-3 و3-6 و3-6.

وانضمت فوزنياكي، بطلة أستراليا المفتوحة أول البطولات الأربع الكبرى، وكيربر، بطلة ويمبلدون الإنجليزية ثالث البطولات، وكيفتوفا بطلة الدورة الصينية في 2014 و2016، إلى الرومانية سيمونا هاليب الأولى في العالم وبطلة رولان غاروس الفرنسية (ثاني البطولات)، والفرنسية كارولين غارسيا الرابعة وبطلة دورة ووهان العام الماضي، والأوكرانية إيلينا سفيتولينا السادسة، والتشيكية كارولينا بليسكوفا السابعة.

ولم يبق في المنافسة أي لاعبة من نادي العشر الأوليات مع غياب اليابانية ناومي أوساكا الثامنة وبطلة فلاشينغ ميدوز الأمريكية آخر بطولات الغراند سلام الكبرى، والأمريكية سلون ستيفنز التاسعة والألمانية جوليا غورغيس العاشرة عن المشاركة.

وفي ربع النهائي، تلتقي البورتوريكية بويغ مع الصينية وانغ كيانغ المشاركة ببطاقة دعوة والفائزة على الأسترالية داريا غافريلوفا 7-5 و6-2، في حين تتواجه بارتي مع بافليوتشنكوفا. وفي ثمن النهائي، فازت أيضا البيلاروسية آرينا سابالينكا على الأمريكية صوفيا كينين 6-3 و6-3، وضربت موعدا مع السلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا الفائزة على الروسية داريا كاساتكينا 6-3 و7-6 (7-3).

وكانت تشيبولكوفا أقصت هاليب من الدور الثاني بعد أن أعفيت الرومانية من خوض الدور الأول ضمن المصنفات الثماني الأوليات.

المصدر: أ ف ب