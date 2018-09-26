أردوغان: العنصرية دفعت أوزيل لاعتزال اللعب مع منتخب ألمانيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن الهجمات العنصرية التي تعرض لها اللاعب الألماني ذو الأصول التركية مسعود أوزيل، دفعته إلى اعتزال اللعب مع منتخب بلاده.

وأوضح أردوغان، في مقابلة مع مجموعة "فونكا" الإعلامية الألمانية، أنّ على اللاعبين أن يتصرفوا بملء إرادتهم الحرة.

وتابع: "أوزيل لم يترك اللعب مع المنتخب الألماني دون سبب، وأي لاعب يتعرض لهجمات عنصرية مماثلة لتلك التي تعرض لها أوزيل، سيصدر عنه رد الفعل نفسه".

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وذكر أردوغان أن العبارة التي قالها أوزيل عقب اعتزاله اللعب دوليا (أكون ألمانيا عندما نكسب مباراة، بينما يصفونني بالمهاجر عندما نخسر)، تلخّص بشكل واضح مدى التمييز العنصري الذي يطال لاعبي كرة القدم في ألمانيا.

ودعا الرئيس التركي إلى التكاتف والتضامن في مكافحة ظاهرة التمييز العنصري.

وفي 22 يوليو الماضي، أعلن أوزيل اعتزاله اللعب على المستوى الدولي، وذلك بعد الخروج المذل للمانشافت من الدور الأول لمونديال روسيا.

المصدر: aa.com.tr