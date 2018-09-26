تسيسكا موسكو باع أكثر من 40 ألف "باقة" تذاكر لمبارياته في دوري الأبطال

صرح المدير التجاري لنادي تسيسكا موسكو الروسي، أندريه زاروبيان، أنه تم بيع 42 ألف "باقة" تذاكر للمباريات الثلاث التي سيلعبها تسيسكا على أرضه في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ومن المتوقع حضور جماهيري كثيف على مدرجات ملعب لوجنيكي لمؤازرة تسيسكا خلال مشواره في بطولة دوري الأبطال، لاسيما وأن القرعة أوقعته مع ريال مدريد حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، وروما الإيطالي، بالإضافة لفيكتوريا بلزن التشيكي.

ЦСКА продал более 40 тысяч билетных пакетов на матчи Лиги чемпионовhttps://t.co/FWDRgvaNAhpic.twitter.com/J9ACvAHeJQ — Р-Спорт (@rsportru) September 26, 2018

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ويستضيف تسيسكا حامل اللقب ريال مدريد في الـ2 من أكتوبر القادم، بينما سيستضيف كلا من روما وفيكتوريا بلزن في 7 و27 نوفمبر القادم على التوالي.

وفي الـ14 من الشهر الجاري وافق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" على طلب نادي الجيش الأحمر نقل مبارياته ضمن دوري الأبطال من ملعبه "VEB-Arena" الذي يتسع لـ30 ألف مقعد إلى ملعب لوجنيكي المونديالي الذي يتسع لـ81 ألف مقعد.

المصدر: rsport.ria.ru