"فيديو" يكشف توترا جديدا في الخلاف بين مورينيو وبوغبا

نشرت صحيفة "سكاي سبورتس" مقطع فيديو، يكشف مصافحة باردة بين مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو، ولاعبه بول بوغبا، مما يؤكد التوتر الذي يطبع علاقتهما خلال الفترة الأخيرة.

ولم يصافح مورينيو بقوة وبحرارة بوغبا، في حصة تدريبية، صباح الأربعاء، كما فعل مع بقية اللاعبين، إذ بدا الفرق واضحا في طريقة المصافحة، الأمر الذي جعل اللاعب الفرنسي يبدو مستغربا ومنزعجا من تصرف مدربه البرتغالي.

وجاءت الحادثة بعد كارثة خروج مانشستر يونايتد من منافسات كأس رابطة الأندية الإنجليزية، يوم أمس، بعد خسارته بركلات الترجيح (7-8) أمام ديربي كاونتي المنتمي للدرجة الثانية على استاد أولد ترافورد بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

وكان مورينيو انتقد بوغبا بسبب تقصيره في الأداء، إذ اعتبر أن مستوى لاعبه مع منتخب بلاده فرنسا، مغاير تماما عن ذلك الذي يظهر به مع الشياطين الحمر.

المصدر: وكالات