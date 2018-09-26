الفيفا غاضب من رونالدو ويتقبل عذر ميسي

ذكرت تقارير صحفية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، غاضب من غياب البرتغالي كريستيانو رونالد، ونجم يوفنتوس الإيطالي، عن حفل توزيع جوائز "الأفضل" لعام 2018.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، إن الفيفا غضب لغياب رونالدو عن الحفل، وتقبل عذر ميسي الذي كان ينوي حضور الحفل الذي أقيم مساء الاثنين الماضي في العاصمة البريطانية لندن، لكنه اعتذر في اللحظات الأخيرة لأسباب عائلية.

La FIFA, cabreada con Cristiano pero no con Leo Messihttps://t.co/AOTJF7AyT0 por @MigRicopic.twitter.com/37PeBwiI1w — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 26, 2018

إقرأ المزيد

وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو قرر عدم حضور الحفل بعد معرفته أنه ليس الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2018.

وتوج الكرواتي لوكا مودريتش، بجائزة أفضل لاعب في العالم لهذا العام، بعدما أحرز مع ريال مدريد، دوري أبطال أوروبا، وقاد منتخب بلاده لوصافة المونديال الروسي.

المصدر: وكالات