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الفيفا غاضب من رونالدو ويتقبل عذر ميسي

الرياضة

الفيفا غاضب من رونالدو ويتقبل عذر ميسي
Reuters
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ذكرت تقارير صحفية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، غاضب من غياب البرتغالي كريستيانو رونالد، ونجم يوفنتوس الإيطالي، عن حفل توزيع جوائز "الأفضل" لعام 2018.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، إن الفيفا غضب لغياب رونالدو عن الحفل، وتقبل عذر ميسي الذي كان ينوي حضور الحفل الذي أقيم مساء الاثنين الماضي في العاصمة البريطانية لندن، لكنه اعتذر في اللحظات الأخيرة لأسباب عائلية.

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وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو قرر عدم حضور الحفل بعد معرفته أنه ليس الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2018. 

وتوج الكرواتي لوكا مودريتش، بجائزة أفضل لاعب في العالم لهذا العام، بعدما أحرز مع ريال مدريد، دوري أبطال أوروبا، وقاد منتخب بلاده لوصافة المونديال الروسي.

المصدر: وكالات

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