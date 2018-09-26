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روسيا ترفع دعوى لاستعادة عضويتها في الاتحاد الدولي لألعاب القوى

الرياضة

روسيا ترفع دعوى لاستعادة عضويتها في الاتحاد الدولي لألعاب القوى
Sputnik Максим Богодвид
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أكد المدير التنفيذي للاتحاد الروسي لألعاب القوى، ألكسندر باركين، رفع دعوى قضائية أمام محكمة التحكيم الرياضي (CAS) لاستعادة روسيا عضويتها في الاتحاد الدولي لألعاب القوى(IAAF).

وبعد تصويت اللجنة التنفيذية للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA) الأسبوع الماضي لصالح استعادة الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات (RUSADA) عضويتها في الوكالة العالمية، يكون أحد أهم شروط استعادة الاتحاد الروسي لألعاب القوى لعضويته في الاتحاد الدولي لأم الألعاب قد تم تلبيته.

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وأوقف الاتحاد الدولي لألعاب القوى عضوية روسيا وحرمها من المشاركة في كل البطولات التابعة له منذ أواخر 2015، على خلفية قرار إيقاف الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات.

ورغم إيقاف الاتحاد الروسي، شارك العديد من الرياضيين الروس بمسابقات ألعاب القوى الدولية تحت علم محايد.

المصدر: rsport.ria.ru

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