ديربي كاونتي يقصي مانشستر يونايتد من كأس الرابطة والسيتي يتأهل بسهولة

ودع مانشستر يونايتد كأس الرابطة الإنجليزية بعد الخسارة أمام ديربي كاونتي بركلات الترجيح (8-7)، بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة (2-2) ضمن منافسات الدور الثالث من البطولة.

أقيمت المباراة في معقل مانشستر يونايتد ملعب أولد ترافورد وخرجت عامرة بالكفاح والندية خاصة من جانب ديربي كاونتي الفريق الذي يدربه نجم تشيلسي ومنتخب إنجلترا السابق فرانك لامبرد.

تقدم خوان ماتا للشياطين الحمر في (د.3)، وعادل هاري ويلسون النتيجة في (د.59)، ثم أضاف جاك ماريوت الهدف الثاني للضيوف في (د.85)، فيما أعاد مروان فيلايني أصحاب الأرض للمباراة في (د.95).

وإلى الدور الرابع تأهل مانشستر سيتي حامل اللقب بعد أن حقق فوزا صريحا على مضيفه أوكسفورد يونايتد من الدرجة الثالثة بثلاثية نظيفة.

وصعد إلى ثمن النهائي أيضا بيرتن ألبيون عقب فوزه على بيرنلي (2-1) ونوريتش سيتي على ويكمب وندررز (4-3)، وتغلب فولهام بسهولة على ميلوول (3-1) فيما عانى بورنموث قبل أن يحقق فوزا في الدقيقة الأخيرة على بلاكبيرن روفرز (3-2).

وسقط وست بروميتش على أرضه ووسط جمهوره أمام كريستال بالاس (3-0) فيما تخطى ليستر سيتي وولفرهامبتون بركلات الترجيح (3-1) بعد التعادل في الوقت الأصلي من دون أهداف.

وفي أبرز مباريات الأربعاء يلعب ليفربول حامل اللقب 8 مرات (رقم قياسي) مع تشيلسي المتوج خمس مرات.

المصدر: وكالات