فوز سهل لأتلتيكو مدريد على هويسكا في "الليغا"

حقق أتلتيكو مدريد فوزه الثاني تواليا وصعد مؤقتا إلى المركز الثالث بفوز سهل على ضيفه هويسكا المتواضع 3-0، الثلاثاء في المرحلة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل للفائز هدافه الفرنسي أنطوان غريزمان في (د.16)، الغاني توماس بارتي في (د.29) وكوكي في (د.33).

ورفع فريق العاصمة الذي حقق بداية متذبذبة رصيده إلى 11 نقطة، بفارق نقطتين عن ثنائي الصدارة برشلونة وريال مدريد.

وتقدم فريق إسبانيول إلى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بفضل فوزه على ضيفه إيبار 1-0.

ويدين إسبانيول بالفضل في هذا الفوز لمدافعه ماريو هيرموسو، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في (د.68).

ورفع إسبانيول رصيده بهذا الفوز إلى 10 نقاط في المركز الرابع، وتجمد رصيد إيبار عند سبع نقاط في المركز الحادي عشر.

وتعادل ريال سوسييداد، مع ضيفه رايو فاليكانو، بنتيجة 2-2.

ورفع سوسييداد رصيده إلى 8 نقاط في المركز السابع مقابل 4 نقاط لفاليكانو في المركز السابع عشر.

المصدر: وكالات