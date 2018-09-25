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إنتر ميلان يواصل صحوته بثنائية في مرمى فيورنتينا

الرياضة

إنتر ميلان يواصل صحوته بثنائية في مرمى فيورنتينا
Reuters
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تابع انتر ميلان صحوته وحقق فوزه الثالث في أربع مباريات بصعوبة على ضيفه فيورنتينا 2-1، الثلاثاء في افتتاح المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

افتتح إنتر التسجيل عن طريق هدافه الأرجنتيني ماورو إيكاردي في (د.45 من ركلة جزاء)، لكن فيديريكو كييزا عادل لـ"فيولا" مطلع الشوط الثاني في (د.53)، قبل أن يحسم دانيلو دامبروزيو النقاط قبل نحو ربع ساعة من انتهاء الوقت الأصلي في (د.77).

ورفع انتر رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس مؤقتا، علما بأنه كان قد تغلب على توتنهام الإنجليزي الأسبوع الماضي في دوري أبطال أوروبا وذلك في الوقت القاتل. في المقابل تجمد رصيد فيورنتينا عند 10 نقاط بالتساوي مع انتر وساسوولو.

المصدر: أ ف ب
 

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