أوغسبورغ ينتزع تعادلا ثمينا من البايرن في "البوندسليغا"

اقتنص أوغسبورغ، نقطة ثمينة من براثن مضيفه بايرن ميونيخ 1-1، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات المرحلة الخامسة من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".

افتتح آريين روبن باب التسجيل للبايرن في (د.48)، فيما عادل فيليكس غوتزه النتيجة في (د.86).

وبهذا التعادل أصبح رصيد بايرن ميونيخ 13 نقطة في صدارة الترتيب العام، في المقابل بات رصيد أوغسبورغ 5 نقاط في المركز الثاني عشر.

وفي مباريات أخرى، فاز فيردر بريمين على هيرتا برلين 3-1، وهوفنهايم على هانوفر 3-1، وفرايبورغ على شالكة 1-0.

المصدر: وكالات