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الملياردير الروسي أبراموفيتش يحدد سعره لبيع تشيلسي الإنجليزي

الرياضة

الملياردير الروسي أبراموفيتش يحدد سعره لبيع تشيلسي الإنجليزي
Sputnik Григорий Сысоев
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أفادت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية اليوم أن الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي الإنجليزي قد كشف الحد الأدنى لسعر النادي اللندني العريق.

وذكرت الوكالة أن أبراموفيتش مهتم بعروض شراء تشيلسي التي لا تقل عن 3 مليارات جنيه إسترليني أي حوالي 3 مليارات و350 مليون يورو.

وذكرت تقارير سابقة بأن أبراموفيتش رفض عرضا من جيم ريتكليف أغنى أثرياء بريطانيا لشراء النادي مقابل ملياري جنيه إسترليني.

واشترى الملياردير الروسي نادي تشيلسي عام 2003 مقابل 140 مليون جنيه إسترليني، وضخ فيه مئات الملايين من الدولارات ليعيده لمنصات التتويج على الصعيدين المحلي والقاري.

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وسبق لصحيفة "التايمز" البريطانية، أن ذكرت بأن أبراموفيتش طلب من البنك الأمريكي "راين غروب" تقدير سعر النادي وإيجاد مستثمر لشرائه.

المصدر: sports.ru+sport-express.ru

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