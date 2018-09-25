الروسية بافليوتشينكوفا تبلغ ثالث أدوار بطولة ووهان

تأهلت الروسية أناستاسيا بافليوتشينكوفا إلى الدور الثالث من بطولة ووهان الصينية للتنس، بعد تغلبها على الهولندية كيكي بيرتينز في المباراة التي جمعتهما ضمن الدور الثاني اليوم.

وتمكنت بافليوتشينكوفا من حسم اللقاء بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-4 و6-2، خلال ساعة واحدة و12 دقيقة.

Павлюченкова победила Бертенс во втором круге турнира в Уханиhttps://t.co/PhxMZj2d6p — Р-Спорт (@rsportru) September 25, 2018

وستواجه بافليوتشينكوفا في الدور القادم، التشيكية بيترا كفيتوفا الفائزة بدورها على الصربية ألكسندرا كرونيتش بمجموعتين دون رد 6-4 و6-3.

كما تأهلت إلى الدور الثالث الروسية داريا كاساتكينا بعد تجاوزها عقبة الصينية فان سيو بمجموعتين مقابل واحدة، تفاصيلها: 6-1 و3-6 و7-6، خلال ساعتين و6 دقائق.

This one was a topsy-turvy match!



Kasatkina eventually takes it - in a tie-break, saving four match points!



Beats Wang 6-1, 3-6, 7-6(8)! pic.twitter.com/nFn7Krk08p — WTA (@WTA) September 25, 2018

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وستقابل كاساتكينا في الدور الثالث الفائزة من مباراة الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الأولى عالميا مع السلوفاكية دومينيكا تسيبولكوفا.

المصدر: sportbox.ru