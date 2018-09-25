فلورنتينو بيريز: رونالدو سيعود للريال

كشف رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز، أن النجم السابق لفريقه، البرتغالي كريستيانو رونالدو، "سيعود يوما ما" إلى أحضان النادي الملكي.

وقال بيريز إن رونالدو بقي في قلوب كل جماهير الفريق، مضيفا "إذا التقيته اليوم فسأعانقه.. إنه خليفة دي ستيفانو".

وتابع "سيعود يوما ما إلى ريال مدريد"، بحسب موقع صحيفة "إكسبرس".

وجاء هذا التصريح، خلال حفل توزيع جوائز "الفيفا" أمس الاثنين، الذي لم يفز فيه رونالدو بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2018، حيث عادت إلى الكرواتي لوكا مودريتش.

وغادر رونالدو "البرنابيو" بعد أن قضى 9 أعوام ناجحة مع الريال، رافعا خلالها كأس أبطال أوروبا 4 مرات، ثلاثة منها على التوالي.

ويقضي "الدون" عقده الحالي بحمل قميص يوفنتوس 4 سنوات، مما يعني أن عمر رونالدو بعد نهاية عقده سيبلغ 37 عاما.

المصدر: express.co.uk