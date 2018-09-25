"الزائدة الدودية" تبعد إيسكو عن ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد أن لاعب وسطه إيسكو يعاني التهابا حادا في الزائدة الدودية وسيخضع لجراحة لاستئصالها، ما سيؤدي إلى تغيبه عن مباراتين في الدوري المحلي.

وكتب النادي الملكي في بيان، اليوم الثلاثاء أنه "بعد الفحوصات، تم تشخيص حالة التهاب حاد في الزائدة الدودية. سيخضع اللاعب لعملية جراحية (لاستئصالها) في الساعات القليلة المقبلة"، دون الإشارة إلى فترة غياب اللاعب.

وتطرق الموقع الإلكتروني لصحيفة "آس" إلى أن فترة غياب اللاعب قد تمتد إلى شهر، فيما اعتبرت صحيفة "ماركا" أن غياب إيسكو سيكون "في الأسابيع المقبلة"، من دون إعطاء تفاصيل إضافية.

وقال مدرب النادي الملكي جولن لوبيتيغي في مؤتمر صحافي "حضر إيسكو إلى التمرين هذا الصباح وهو يشعر بآلام في بطنه".

وأضاف "آمل أن يمر كل شيء على ما يرام وأتمنى له تعافيا جيدا. (...) لم أستطع التحدث معه، كان على وشك الدخول إلى غرفة العمليات، ولكن آمل أن يتمكن في أقرب وقت ممكن من استعادة عافيته التي كانت ممتازة".

ويأتي غياب إيسكو، ليضاف إلى غياب الظهير دانيال كارفاخال (يعاني تقلصا عضليا)، ليشكل ضربة موجعة إلى المدرب لوبيتيغي في أسبوع حافل للفريق: فبعد رحلته الصعبة إلى إشبيلية غدا الأربعاء، يخوض الفريق مباراة دربي العاصمة أمام جاره أتلتيكو مدريد، السبت المقبل، ثم يحل ضيفا على تسيسكا موسكو الروسي الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي يحمل لقبها.

المصدر: أ ف ب