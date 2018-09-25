كابيلو يفتح النار على ميسي ورونالدو

وصف المدرب الإيطالي فابيو كابيلو غياب الثنائي ميسي وكريستيانو رونالدو عن حفل توزيع جوائز الفيفا بعدم الاحترام، مطالبا اللاعبين بالتواجد في مثل تلك المناسبات لحظة الفوز والخسارة.

وغاب ميسي عن الحفل الذي أقيم في لندن أمس الاثنين، لعدم تواجده ضمن دائرة المرشحين الثلاثة للفوز بجائزة الأفضل لعام 2018، والتي ضمت كذلك رونالدو بجانب لوكا مودرتش ومحمد صلاح، في المقابل برر رونالدو غيابه عن الحفل بالقول إنه يفضل التواجد في تدريبات فريقه يوفنتوس.

وقال كابيلو في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو": "تغيبهما معناه عدم احترام".. وأضاف: "يجب أن تكون أخلاقك كريمة حينما تخسر، وأيضا عندما تفوز".

واختير كل من "الدون" و"البرغوث" في تشكيلة "فيفا" لأفضل 11 لاعبا.

المصدر: وكالات