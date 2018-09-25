معاقبة سباليتي مدرب إنتر ميلان بسبب مبالغته بالاحتفال

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم معاقبة لوتشيانو سباليتي مدرب إنتر ميلان، بمنعه من التواجد على مقاعد فريقه لمباراة واحدة، بسبب مبالغته باحتفال الفوز على سمبدوريا في الجولة الماضية.

وطرد حكم المباراة سباليتي بعد احتفاله الصاخب بالهدف الوحيد في المباراة، والذي سجله الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش في الدقيقة 90+4، وكان كافيا لتحقيق فريقه الفوز الثاني فقط له في خمس مراحل. وقام المدرب وهو يصرخ فرحا، بالركض في اتجاه كاميرات البث التلفزيوني، بينما أفاد تقرير حكم المباراة بأن سباليتي أظهر "موقفا مثيرا للجدل حيال الحكم الرابع".

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وتقدم إنتر باستئناف لهذه العقوبة التي ستحول في حال تطبيقها، دون تواجد سباليتي على دكة بدلاء الفريق، عندما يستضيف فيورنتينا اليوم الثلاثاء في الجولة السادسة، علما أن حضوره في المدرجات سيكون متاحا.

وقال سباليتي في مؤتمر صحفي أمس: "أنا آسف لما جرى لكنني لا أريد أن أضيف أي أمر آخر"، معتبراً أن إيقافه يشكل "سابقة".

وأضاف "اتجهت نحو الكاميرا لكي أصرخ (غووول)، وقال لي الحكم الرابع إنني قمت بذلك بقوة مبالغ بها، لم أرتكب أي خطأ".

المصدر: أ ف ب