بالفيديو.. السوري عمر السومة يسجل هدفا صاروخيا عابرا للقارات

سجل الدولي السوري عمر السومة نجم الأهلي السعودي هدفا عالميا خلال لقاء فريقه مع ضيفه المحرق البحريني ضمن مرحلة الإياب للدور الـ32 لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

وعند الدقيقة 89 من عمر اللقاء استلم السومة الكرة بعد منتصف الملعب ببضعة أمتار، وهيأها لنفسه سريعا قبل أن يسددها صاروخية لا تصد ولا ترد معانقة الشباك في الزاوية اليسرى لحارس الضيوف.

وانتهى اللقاء بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة، مجددا فوزه في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين، ليتأهل للدور القادم من البطولة.

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المصدر: وكالات