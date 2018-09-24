الاتحاد الفرنسي يثبت عقوبة الإيقاف بحق مبابي

أعلن الاتحاد الفرنسي الاثنين تثبيت عقوبة الإيقاف لـ3 مباريات بحق مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي على خلفية طرده لدفعه لاعبا خلال مباراة ضد نيم في المرحلة الرابعة من الدوري.

وأوقف مبابي (19 عاما) الذي برز مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا وساهم في قيادته إلى اللقب الثاني في تاريخ فرنسا، بسبب طرده في مباراة فريقه ضد نيم (4-2)، لقيامه بدفع لاعب الفريق المنافس تيجي سافانييه إثر ارتكابه عرقلة قاسية بحقه، علما أن سافانييه تلقى عقوبة لخمس مباريات (إحداها مع وقف التنفيذ).

ومثل اللاعبان في 20 سبتمبر الحالي أمام اللجنة العليا للاستئناف التابعة للاتحاد، والتي أصدرت اليوم قرارا ثبتت بموجبه العقوبتين.

وغاب مبابي عن مباراتي فريقه في المرحلتين الخامسة (فاز نادي العاصمة على سانت إتيان 4-0)، والسادسة (فاز على رين 3-1)، وتتبقى له مباراة واحدة هي في المرحلة السابعة ضد ضيفه رينس بعد غد الأربعاء.

وسيتمكن مبابي من العودة إلى صفوف سان جرمان محليا في المرحلة الثامنة ضد مضيفه نيس السبت، علما أن عقوبة الإيقاف لم تؤثر على مشاركته القارية، إذ خاض المباراة الأولى لفريقه في دوري أبطال أوروبا، والتي خسرها أمام مضيفه ليفربول الإنجليزي 2-3 الثلاثاء الماضي.

المصدر: أ ف ب



