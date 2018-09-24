تغطية مباشرة ... حفل توزيع جوائز الفيفا
تتجه أنظار الملايين من عشاق كرة القدم في كل أنحاء المعمورة، صوب العاصمة البريطانية لندن، لاختيار اللاعب "الأفضل" في العالم، ضمن الحفل الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".
📸 النجوم على السجادة الخضراء الآن#FIFAFootballAwards#TheBest— #TheBest 👑 - عربي (@fifacom_ar) September 24, 2018
الحفل مباشر على YouTube 👈 https://t.co/2sTsLOSjmppic.twitter.com/8UloHIDiua
من برأيك يستحق أن يفوز بجائزة "الأفضل" لعام 2018؟
شكرا لتصويتكم...
الكأس هنا... 🏆👑😍— #TheBest 👑 - عربي (@fifacom_ar) September 24, 2018
ساعة ونصف وسيظهر كل النجوم على السجادة الخضراء 💚#TheBest#FIFAFootballAwards
pic.twitter.com/5n1i5VQHUK
Don't miss the biggest stars in world football making their way down the green carpet for #TheBest#FIFAFootballAwards later today 🌟⚽️— #TheBest (@FIFAcom) September 24, 2018
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ويتنافس المصري محمد صلاح والبرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي لوكا مودريتش على لقب الأفضل في العالم.
Today’s the day 🙌— #TheBest (@FIFAcom) September 24, 2018
Who will be crowned #TheBest? 🤔#FIFAFootballAwards
واختير مودريتش أفضل لاعب في أوروبا، بعد أسابيع من اختياره الأفضل في مونديال 2018.
What do you think is the moment of the season for #TheBest FIFA Men’s Player nominee @lukamodric10?— #TheBest (@FIFAcom) September 24, 2018
👏Reaching the World Cup final
🏆Lifting the Champions League
💥His screamer against Argentina#lukamodric#TheBest#FIFAFootballAwards
كذلك سيتم في الحفل توزيع جوائز على أفضل مدرب، وأفضل لاعبة، وأفضل مدربة، وأجمل هدف، وأفضل جمهور.
Not long to go! 🤩— FIFA Women's World Cup 🇫🇷 (@FIFAWWC) September 24, 2018
One of #Marozsan, #Hegerberg or #Marta will be leaving London as #TheBest FIFA Women's Player!#FIFAFootballAwardspic.twitter.com/WBoBgTX3Me
وتعد الجائزة بمثابة جس نبض للجائزة الفردية الأهم، أي الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول في ديسمبر.
ومنح الاتحاد والمجلة الكرة الذهبية باتفاق مشترك بين 2010 و2015، إلا أن الشراكة فضت بدءا من 2016، لتعود المجلة الفرنسية لتقديم الكرة الذهبية حصرا.
وغالبا ما كان اللاعب الذي يختار الأفضل من الفيفا، هو نفسه الذي ينال الكرة الذهبية.
وتقاسم رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي جائزة أفضل لاعب في الأعوام العشرة الماضية، مع أفضلية للبرتغالي في الأعوام الخمسة الأخيرة (نالها أربع مرات 2013، 2014، 2016، و2017).
واختير رونالدو الأفضل ونال الكرة الذهبية أيضا في العامين الماضيين.
ويغيب ميسي هذه السنة، وللمرة الأولى منذ 2006، عن اللائحة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب، في ظل بروز مودريتش ورونالدو وصلاح في الأشهر الماضية. وعلى الرغم من عدم إدراج اسمه بين المرشحين، أفادت تقارير صحافية بأن ميسي سيحضر احتفال الغد.
المصدر: RT+ وكالات