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تغطية مباشرة ... حفل توزيع جوائز الفيفا

الرياضة

تغطية مباشرة ... حفل توزيع جوائز الفيفا
RT
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تتجه أنظار الملايين من عشاق كرة القدم في كل أنحاء المعمورة، صوب العاصمة البريطانية لندن، لاختيار اللاعب "الأفضل" في العالم، ضمن الحفل الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

من برأيك يستحق أن يفوز بجائزة "الأفضل" لعام 2018؟

شكرا لتصويتكم...

ويتنافس المصري محمد صلاح والبرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي لوكا مودريتش على لقب الأفضل في العالم.

واختير مودريتش أفضل لاعب في أوروبا، بعد أسابيع من اختياره الأفضل في مونديال 2018.

كذلك سيتم في الحفل توزيع جوائز على أفضل مدرب، وأفضل لاعبة، وأفضل مدربة، وأجمل هدف، وأفضل جمهور. 

وتعد الجائزة بمثابة جس نبض للجائزة الفردية الأهم، أي الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول في ديسمبر.

ومنح الاتحاد والمجلة الكرة الذهبية باتفاق مشترك بين 2010 و2015، إلا أن الشراكة فضت بدءا من 2016، لتعود المجلة الفرنسية لتقديم الكرة الذهبية حصرا.

وغالبا ما كان اللاعب الذي يختار الأفضل من الفيفا، هو نفسه الذي ينال الكرة الذهبية.

وتقاسم رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي جائزة أفضل لاعب في الأعوام العشرة الماضية، مع أفضلية للبرتغالي في الأعوام الخمسة الأخيرة (نالها أربع مرات 2013، 2014، 2016، و2017).

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واختير رونالدو الأفضل ونال الكرة الذهبية أيضا في العامين الماضيين.

ويغيب ميسي هذه السنة، وللمرة الأولى منذ 2006، عن اللائحة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب، في ظل بروز مودريتش ورونالدو وصلاح في الأشهر الماضية. وعلى الرغم من عدم إدراج اسمه بين المرشحين، أفادت تقارير صحافية بأن ميسي سيحضر احتفال الغد.

المصدر: RT+ وكالات

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