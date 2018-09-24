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شاهد.. ميسي يرفض مصافحة حكم مباراة جيرونا

الرياضة

شاهد.. ميسي يرفض مصافحة حكم مباراة جيرونا
Reuters Albert Gea
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رفض الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، مصافحة حكم مباراة الديربي الكتالوني أمام جيرونا، والتي انتهت بالتعادل 2-2 أمس الأحد، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعند إطلاق الحكم خيسوس جيل مانزانو صافرة نهاية المباراة، اقترب ميسي منه للاعتراض على قراراته المثيرة للجدل أغلب أوقات اللقاء، فظن مانزانو أن الأرجنتيني قادم لمصافحته فمد يده، إلا أن ميسي تجاهل يده بشكل كامل.

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وشهد الديربي الكتالوني احتكاكات بدنية عديدة، ما دفع الحكم لإشهار البطاقة الصفراء 8 مرات، إضافة إلى طرد الفرنسي كليمنت لينغليت مدافع برشلونة في الدقيقة 35 من عمر اللقاء.

المصدر: وكالات

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