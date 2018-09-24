فرانس فوتبول تستحدث جائزتين جديدتين لـ"الكرة الذهبية"

تعتزم مجلة فرانس فوتبول تقديم جائزتين هذا العام هما الكرة الذهبية لأفضل لاعبة و"جائزة كوبا" لأفضل لاعب دون 21 عاما، أسوة بالجائزة التي تقدمها المجلة إلى أفضل لاعب في العالم سنويا.

وكما هي الحال بالنسبة لفئة الرجال، سيتم التصويت على اختيار أفضل لاعبة من قبل الصحافيين. أما الفائز بجائزة كوبا (نسبة إلى النجم الفرنسي السابق ريمون كوبا) فسيتم اختياره من قبل لاعبين أحياء سبق لهم التتويج بالكرة الذهبية "بينهم دينيس لو، بكنباور، ميشال بلاتيني، جان بيار بابان، ماركو فان باستن، زين الدين زيدان، ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو..."، كما أعلنت فرانس فوتبول في بيان.

ويبدو الفرنسي كيليان مبابي (19 عاما) لاعب باريس سان جيرمان والذي برز في نهائيات كأس العالم وسجل هدفا لمنتخب بلاده في المباراة النهائية مونديال روسيا 2018 ضد كراوتيا (4-2)، أحد المرشحين البارزين لنيل هذه الجائزة، علما أنه اختير أفضل لاعب شاب في المونديال.

وأعلنت المجلة أن أسماء المرشحين للفئات الثلاثة سيتم إعلانها على مدى ساعات يوم الاثنين في الثامن من أكتوبر، بالتوازي عبر القناة التلفزيونية التابعة لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، والمواقع الالكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي لفرانس فوتبول وليكيب.

أما حفل الجوائز، فسيبث، ليل الثالث من ديسمبر على قناة "ليكيب" وموقعها، وموقع "فرانس فوتبول"، وفي أكثر من 120 دولة.

وتمنح المجلة جائزة "الكرة الذهبية" سنويا لأفضل لاعب في العالم منذ 1956 علما بأن هذه الجائزة اندمجت مع جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل لاعب في العالم منذ 2010 وحتى 2015 قبل أن تنفصل الجائزتان مجددا بداية من 2016 .

وأحرز البرتغالي كريستيانو رونالدو جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2017 لتكون المرة الخامسة التي يتوج فيها بالجائزة العريقة.

وتوزع مساء اليوم الاثنين، في لندن جوائز الاتحاد الدولي، ويتنافس على جائزة أفضل لاعب الكرواتي لوكا مودريتش، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والمصري محمد صلاح.

المصدر: وكالات