مبابي يتلقى هدية قيمة من بيليه

"شكرا للهدية الرائعة أيها الملك"... بهذه العبارة التي أوردها على موقع تويتر، وجه الفرنسي كيليان مبابي الشكر للأسطورة البرازيلية بيليه الذي أهداه قميص نادي سانتوس ممهورا بتوقيعه.

وقام مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي، مبابي، الذي غاب عن مباراة فريقه ضد رين (3-1) الأحد في المرحلة السادسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم بسبب الإيقاف، بنشر صورة له مبتسما مع قميص النادي الوحيد لبيليه، في صورة ظهر في خلفيتها برج إيفل.

وكان بيليه (77 عاما) أشاد بمبابي كثيرا، وقال في تغريدة بعد تسجيل الأخير هدفا في نهائي مونديال روسيا في مرمى كرواتيا ليصبح بالتالي ثاني أصغر لاعب بعد بيليه يسجل في مباراة نهائية للمونديال "إذا استمر كيليان في معادلة أرقامي القياسية، ربما يتعين علي اللعب مجددا".

وسجل مبابي هدفا في مرمى كرواتيا بعمر 19 عاما و6 أشهر ليصبح بالتالي ثاني أصغر لاعب يسجل هدفا في المباراة النهائية لكأس العالم بعد بيليه الذي سجل بعمر السابعة عشرة و8 أشهر في مرمى السويد (5-2) في نهائي عام 1958 بحسب وكالة " أوبتا" للإحصائيات.

وحصل المنتخب الفرنسي على بطولة كأس العالم - روسيا 2018- للمرة الثانية في تاريخه، بعد تغلبه على كرواتيا بنتيجة 4-2 في منتصف شهر يوليو الماضي.

المصدر: أ ف ب