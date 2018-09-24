تغييرات طفيفة في تصنيف محترفي ومحترفات التنس والصدارة على حالها

اقتصر التغيير في صدارة ترتيب المحترفين والمحترفات في كرة المضرب، على تبادل في المراكز في القسم الثاني من لائحة العشرة الأوائل والعشر الأوليات.

عند الرجال، صعد النمساوي دومينيك تيم إلى المركز السابع بدلا من البلغاري غريغور دميتروف الذي تراجع إلى المركز الثامن.

ويتصدر الإسباني رافائيل نادال تصنيف الرجال برصيد 8760 نقطة أمام السويسري روجر فيدرر والصربي نوفاك دجوكوفيتش.

ولدى السيدات، حصل تبديل في المركزين السابع والثامن أيضا بين التشيكية كارولينا بليسكوفا التي أصبحت سابعة على حساب اليابانية ناومي أوساكا، بطلة فلاشينغ ميدوز الأمريكية آخر البطولات الأربع الكبرى، بعد فوزها عليها في نهائي بطولة طوكيو وإحراز اللقب.

وعادت الألمانية جوليا جورجيس إلى نادي العشر الأوليات على حساب اللاتفية يلينا أوستابينكو التي تراجعت مركزين إلى المركز الثاني عشر.

واحتفظت الرومانية سيمونا هاليب بالصدارة أمام الدنماركية كارولين فوزنياكي والألمانية أنجيليك كيربر.

atpworldtour.com

تصنيف العشرة الأوائل:

1- الإسباني رافائيل نادال 8760 نقطة

2- السويسري روجر فيدرر 6900

3- الصربي نوفاك دجوكوفيتش 6445

4- الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو 5980

5- الألماني ألكسندر زفيريف 4890

6- الكرواتي مارين سيليتش 4715

7- النمساوي دومينيك تيايم 3825

8- البلغاري غريغور دياميتروف 3755

9- الجنوب إفريقي كيفن أندرسون 3595

10- الأمريكي جون إيسنر 3470

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- ترتيب العشر الأوليات:

1- الرومانية سيمونا هاليب 8061 نقطة

2- الدنماركية كارولين فوزنياكي 5506

3- الألمانية أنجيليك كيربر 5295

4- الفرنسية كارولين غارسيا 4725

5- التشيكية بيترا كفيتوفا 4585

6- الأوكرانية يلينا سفيتولينا 4555

7- التشيكية كارولينا بليسكوفا 4475

8- اليابانية ناومي أوساكا 4390

9- الأمريكية سلون ستيفنز 3912

10- الألمانية جوليا جورجيس 3730

المصدر: أ ف ب