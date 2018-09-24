فريق أوروبا يهزم نظيره العالمي ويحتفظ بكأس لايفر للتنس (فيديو)

أبقى الألماني، ألكسندر زفيريف، كأس لايفر في أوروبا بعد فوزه على الجنوب إفريقي كيفن أندرسون بنتيجة 6-7 و7-5 و10-7 في ختام النسخة الثانية التي استضافتها مدينة شيكاغو الأمريكية.

وقال زفيريف بعد الفوز وإبقاء اللقب في القارة العجوز: "كانت المباراة صعبة للغاية، ولم تكن الوحيدة وإنما جميع مباريات الأسبوع. الحصول على نقاط من هنا وأخرى من هناك، يجعل الأمور مختلفة".

وأضاف: "أنا سعيد جدا بالفوز والاحتفاظ باللقب، وهذا أهم شيء".

True grit: Alexander Zverev withstands the Anderson onslaught to carry #TeamEurope2018 to a second-consecutive #LaverCup title, 6-7(3) 7-5 [10-7]. pic.twitter.com/Qhu4Kiygbz — Laver Cup (@LaverCup) September 23, 2018

وتقدمت أوروبا حتى 7-1 في اليومين الأولين قبل أن تتخلف 7-8 قبل آخر مباراتين في الفردي.

وفاز الجمعة البلغاري غريغور دميتروف على الأمريكي فرانسيس تيافو، والبريطاني كايل إدموند على الأمريكي جاك سوك، والبلجيكي دافيد غوفان على الأرجنتيني دييغو شفارتزمان في الفردي، وأندرسون وسوك على دجوكوفيتش وفيدرر في الزوجي.

وفاز السبت زفيريف على الأمريكي جون إيسنر، وفيدرر على الأسترالي نيك كيريوس، وأندرسون على دجوكوفيتش في الفردي، وكيريوس وسوك على غوفان ودميتروف في الزوجي.

وتأجل الحسم إلى الأحد، اليوم الثالث الأخير، ففاز في الزوجي إيسنر وسوك على فيدرر وزفيريف 4-6 و7-6 و11-9، قبل أن يعاقب فيدرر منافسه إيسنر 6-7 و7-6 و10-7، ثم أعاد زفيريف الهيبة لفريق القارة العجوز بفوزه على أندرسون، لتحتفظ أوروبا باللقب بتقدمها 13-8، بعد أن أحرز لقب النسخة الأولى التي أقيمت عام 2017 في براغ بواقع 15-9.

وتحتضن جنيف عام 2019 بالنسخة الثالثة من هذه المسابقة الاستعراضية التي تقام بمبادرة من السويسري روجر فيدرر والصربي نوفاك دجوكوفيتش، ويشارك فيها أفضل اللاعبين في أوروبا في مواجهة أفضل اللاعبين في بقية دول العالم.

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ويدرب منتخب أوروبا النجم السويدي السابق بيورن بورغ، في حين يشرف على فريق بقية العالم النجم الأمريكي السابق جون ماكنرو.

وتعتمد المسابقة على احتساب نقطة واحدة لكل فوز في اليوم الأول (الجمعة)، ونقطتين في الثاني (السبت)، وثلاث نقاط في الثالث الأخير (الأحد).

وفي حال التعادل بمجموعة لكل لاعب في المباراة، تقام المجموعة الثالثة الحاسمة على شكل شوط فاصل يفوز بها من يسبق منافسه إلى تسجيل 10 نقاط، شرط أن يكون الفارق نقطتين، وإذا لم يحصل ذلك عند الوصول إلى النقطة العاشرة لصالح أحد الطرفين، يستمر اللعب حتى يتحقق شرط فارق النقطتين.

المصدر: أ ف ب