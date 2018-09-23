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  البورسعيدي يكسب "الموقعة" المصرية – الجزائرية

الرياضة

  البورسعيدي يكسب
twitter.com/AlMasrySC
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انتزع فريق المصري البورسعيدي بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي من مسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، من مضيفه اتحاد الجزائر، بفوزه عليه في عقر داره، اليوم الأحد في لقاء الإياب.

ويدين الفريق المصري بالفضل في انتصاره لمهاجمه الدولي الفلسطيني محمود وادي، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول.

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وكان محمود وادي قد سجل هدف الفوز الوحيد للفريق البورسعيدي في شباك اتحاد الجزائر، في لقاء الذهاب أيضا، الذي جمعهما يوم الأحد الماضي.

المصدر: "twitter.com/AlMasrySC"

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