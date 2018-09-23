شاهد.. لقطة طرد لاعب برشلونة

تلقى فريق برشلونة ضربة موجعة بطرد مدافعه الفرنسي كليمونت لينغليت، خلال مباراته ضد ضيفه جيرونا التي جمعتهما، اليوم الأحد، في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء مباشرة في وجه المدافع كليمونت لينغليت، في الدقيقة 35، بسبب اعتدائه على أحد لاعبي الخصم بضربة بالمرفق، وكأنه في حلبة رياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA).

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وأحرز المهاجم الأوروغوياني كريستيان ستواني هدفين بعد طرد المدافع الفرنسي، وذلك ردا على هدف التقدم الذي سجله قائد الأرجنتيني ليونيل ميسي، في الدقيقة 19. وتمكن المدافع جيرارد بيكيه من تدراك التعادل لأصحاب الأرض، عند الدقيقة 63،من زمن اللقاء.

وأهدر برشلونة أول نقطتين له في الموسم الحالي لليغا، ويتصدر القائمة برصيد 13 نقطة، متجاوزا بفارق الأهداف غريمه التقليدي ريال مدريد.

المصدر: RT