بالفيديو.. ستواني يرد على ميسي

رد فريق جيرونا بهدف التعادل على مضيفه برشلونة في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للمباراة بينهما اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التسجيل للبلوغرانا، في الدقيقة 19، بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، في الزاوية اليسرى البعيدة، بعد تمريرة عرضية من زميله التشيلي أرتورو فيدال.

وتلقى البرسا ضربة موجعة في الدقيقة 35 بطرد مدافعه الفرنسي كليمونت لينغليت بسبب اعتدائه على أحد لاعب الخصم بضربة بالمرفق.

ورد المهاجم الأوروغوياني كريستيان ستواني بهدف التعادل للضيوف، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، للقاء على ملعب "كامب نو".

وعاد كريستيان ستواني، في الدقيقة 51، ووضع فريقه في المقدمة، بتسجيله الهدف الشخصي الثاني له.

وأدرك المدافع جيرارد بيكيه التعادل لأصحاب الأرض، عند الدقيقة 63.

المصدر: RT