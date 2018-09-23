الرجاء المغربي يبلغ المربع الذهبي للكونفيدرالية

حجز فريق الرجاء الرياضي المغربي مقعدا له في الدور قبل النهائي لمسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، على حساب ضيفه كارا برازافيل الكونغولي، بفوزه عليه بهدف واحد، في لقاء الإياب.

ويعود الفضل في انتصار الفريق المغربي لمهاجمه المخضرم محسن ياجور الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له مبكرا، في الدقيقة الرابعة من انطلاق صافرة بداية اللقاء، الذي جرى اليوم الأحد، على أرضية ملعب "المركب الرياضي محمد الخامس"، في الدار البيضاء.

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وأكد الفريق المغربي بذلك علو كعبه على ضيفه الكونغولي، وذلك بعد أن كان قد هزمه في عقر داره أيضا(2-1)، في مباراة الذهاب التي جرت بينهما يوم الأحد الماضي.

المصدر: وكالات