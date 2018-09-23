"ديربي" موسكو ينتهي بتعادل بطعم الهزيمة لتسيسكا وسبارتاك (فيديو)

ساد التعادل "ديربي" العاصمة موسكو بين فريق تسيسكا وضيفه سبارتاك (1-1)، الذي جمعهما اليوم الأحد، وذلك في قمة مباريات الجولة الثامنة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وضع لاعب خط الوسط البرازيلي فرناندو فريقه سبارتاك موسكو في المقدمة بهدف سجله، بعد مرور نصف ساعة من صافرة البداية.

ورد لاعب خط الوسط الكرواتي نيكولا فلاشيتش بهدف التعادل لفريق الجيش، بحلول الدقيقة 63 من زمن اللقاء.

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واكتفى كل من الفريقين بنقطة يتيمة، بعد هذا التعادل، ورفع سبارتاك رصيده إلى 15 نقطة، وبقي في المركز الثالث، وتفصله نقطتان عن صاحب المركز الرابع فريق كراسنودار، الذي يختتم مباريات هذه الجولة بمواجهة مضيفه كريليا سوفيتوف.

بينما رفع تسيسكا موسكو رصيده إلى 13 نقطة، ويشغل المركز الخامس، على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: "Матч ТВ"