جماهير فروسينوني بانتظار رونالدو.. التشكيلة الأساسية
سيحل فريق يوفنتوس ضيفا ثقيلا على فريق فروسينوني، اليوم الأحد الساعة (21:30) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، وذلك في إطار مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وسيبدأ المدير الفني لفريق يوفنتوس، ماسيمليانو اليغري، هذه المباراة بالتشكيلة الأساسية التالية:
🙌 Manca poco a #FrosinoneJuve. Bianconeri in campo così 👇#FinoAllaFine 🏳️🏴 #ForzaJuvepic.twitter.com/I5N1wM4oV0— JuventusFC (@juventusfc) September 23, 2018
بينما اختار المدير الفني لفريق فروسينوني، مورينو لونغو، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة السيدة العجوز:
📌 #LineUp: Sportiello, Goldaniga, Salamon, Capuano, Zampano, Chibsah, Maiello, Hallfredsson, Molinaro, Campbell, Perica.#FrosinoneJuvepic.twitter.com/RWBXqAaqWb— Frosinone Calcio (@Frosinone1928) September 23, 2018
المصدر: "frosinone1928/Juventus/twitter"