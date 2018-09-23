جماهير فروسينوني بانتظار رونالدو.. التشكيلة الأساسية

سيحل فريق يوفنتوس ضيفا ثقيلا على فريق فروسينوني، اليوم الأحد الساعة (21:30) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، وذلك في إطار مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسيبدأ المدير الفني لفريق يوفنتوس، ماسيمليانو اليغري، هذه المباراة بالتشكيلة الأساسية التالية:

بينما اختار المدير الفني لفريق فروسينوني، مورينو لونغو، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة السيدة العجوز:

المصدر: "frosinone1928/Juventus/twitter"