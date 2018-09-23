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جماهير فروسينوني بانتظار رونالدو.. التشكيلة الأساسية

الرياضة

جماهير فروسينوني بانتظار رونالدو.. التشكيلة الأساسية
Reuters Ciro De Luca
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سيحل فريق يوفنتوس ضيفا ثقيلا على فريق فروسينوني، اليوم الأحد الساعة (21:30) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، وذلك في إطار مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسيبدأ المدير الفني لفريق يوفنتوس، ماسيمليانو اليغري، هذه المباراة بالتشكيلة الأساسية التالية: 

بينما اختار المدير الفني لفريق فروسينوني، مورينو لونغو، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة السيدة العجوز:

 

المصدر: "frosinone1928/Juventus/twitter" 

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