بالفيديو.. بولونيا يروض ذئاب روما

حقق فريق بولونيا باكورة انتصاراته في الموسم الجديد للدوري الإيطالي لكرة القدم، على حساب ضيفه روما بفوزه (2-0)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، في الجولة الخامسة للكالتشيو.

وحمل هدفا بولونيا توقيع كل من، المدافع فيديريكو ماتيلو، والمهاجم الباراغوياني فيديريكو سانتاندير، في الدقيقتين (36، 59) على الترتيب.

ورفع بولونيا رصيده، بعد فوزه الأول في الموسم، إلى أربع نقاط، ويحتل المركز الثامن عشر على سلم ترتيب الدوري.

بينما مني روما بالهزيمة الثانية في الدوري، مقابل فوز وتعادلين، ويحتل المركز الثاني عشر، حتى الآن، برصيد 5 نقاط، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: وكالات