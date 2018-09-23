 
مباشر

بالفيديو.. بولونيا يروض ذئاب روما

الرياضة

بالفيديو.. بولونيا يروض ذئاب روما
Reuters Paul Hanna
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ktu8

حقق فريق بولونيا باكورة انتصاراته في الموسم الجديد للدوري الإيطالي لكرة القدم، على حساب ضيفه روما بفوزه (2-0)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، في الجولة الخامسة للكالتشيو.

وحمل هدفا بولونيا توقيع كل من، المدافع فيديريكو ماتيلو، والمهاجم الباراغوياني فيديريكو سانتاندير، في الدقيقتين (36، 59) على الترتيب.

ورفع بولونيا رصيده، بعد فوزه الأول في الموسم، إلى أربع نقاط، ويحتل المركز الثامن عشر على سلم ترتيب الدوري.

بينما مني روما بالهزيمة الثانية في الدوري، مقابل فوز وتعادلين، ويحتل المركز الثاني عشر، حتى الآن، برصيد 5 نقاط، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بالفيديو.. رد روسي على "الرد الإسرائيلي الجاحد"