زينيت يواصل انطلاقته القوية في الدوري الروسي

واصل نادي زينيت سان بطرسبورغ انطلاقته القوية في الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، وحقق فوز ه السابع في مباراته الثامنة، على حساب ضيفه لوكوموتيف موسكو.

وسجل خماسية أصحاب الأرض كل من أوليع شاتوف (هدفين في الدقيقتين 13 و64)، وألكسندر يروخين (د.48)، وأرتيوم دزيوبا (د.57)، وسيباستيان دريوسي (د.90)، بينما أحرز ثلاثية الضيوف، دميتري بارينوف (د.17)، وأليكسي ميرانتشوك (د.74)، وفيودور سمولوف (د.85).

وأنهى لوكوموتيف، الدقائق العشرة الأخيرة من المباراة، بعشرة لاعبين، بعد طرد متوسط ميدانه دميتري تاراسوف، لحصوله على إنذارين.

وبهذه النتيجة، عزز زينيت صدارته للدوري، بعدما رفع رصيده إلى 22 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه روستوف، بينما توقف رصيد لوكوموتيف عند 9 نقاط في المركز الـ11.

المصدر: rsport.ria.ru