بالفيديو.. أفضل 10 هدافين في تاريخ كرة القدم بالركلات الثابتة!

شهد تقرير أعده موقع "sportskeeda"، لنادي اللاعبين العشرة الأوائل الأكثر تسجيلا للأهداف من الركلات الحرة المباشرة، عبر تاريخ الساحرة المستديرة، مفاجآت كبيرة.

فقد جاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في المركز التاسع قبل الأخير فقط، في الوقت، الذي تشكل فيه انطباع بأن ميسي يتفوق بشكل كبير بتسديد الكرات من الضربات الحرة المباشرة على بقية اللاعبين، وعلى وجه التحديد على غريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يتقدم هو على الأرجنتيني بفارق كبير، ويشغل المرتبة السادسة في نادي العشرة الأوائل.

بينما تصدر المهاجم البرازيلي زيكو قائمة ترتيب الهدافين الـ 10 الأوائل من الكرات الثابتة، التي جاءت كالتالي:

10- البرازيلي روبيرتو كارلوس: من أشهر اللاعبين في مركز الظهير الأيسر، وصاحب الهدف الأشهر من ركلة ثابتة لمنتخب بلاده، في مرمى نظيره الفرنسي، وأحرز 25 هدفا من الركلات الثابتة عبر مسيرته.

Group A Goal 1: Roberto Carlos vs France, 1997. #Greatest90sGoalspic.twitter.com/vGH6zpN88J — 90s Football (@90sfootball) July 3, 2017

9- الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة): سجل 42 هدفا، حتى الآن في مسيرته الاحترافية، منها 36 مع برشلونة و6 مع منتخب التانغو.

8- الإيطالي أندريا بيرلو: أحرز 43 هدفا من الركلات الثابتة مع الأندية التي لعب لها ومنتخب الأدزوري خلال مسيرته الاحترافية، منها 28 هدفا في الدوري الإيطالي.

All of the free-kicks Andrea Pirlo scored in Serie A. Legend!https://t.co/Omf7vsmsTN — 90s Football (@90sfootball) August 7, 2016

7- الصربي سينيشا ميهالوفيتش: اشتهر بتسجيله 3 أهداف "هاتريك" من الضربات الحرة المباشرة في مباراة واحدة، وكان ذلك في مرمى سامبدوريا، وسجل 50 هدفا من الكرات الثابتة، خلال مسيرته مع الأندية والمنتخبين اليوغسلافي السابق والصربي.

6- البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس): أحرز 56 هدفا حتى الآن، في مسيرته الاحترافية، عبر تسديد الركلات الثابتة، منها 14 مع مانشستر يونايتد، و34 هدفا مع ريال مدريد، و8 مع منتخب بلاده، و12 هدفا في دوري الأبطال مع كل من الشياطين الحمر والفريق الملكي.

5- الأرجنتيني دييغو مارادونا: أحد أفضل اللاعبين في العالم على مر العصور، إن لم يكن الأفضل على الإطلاق، يعود له الفضل في تتويج منتخب الأرجنتين بلقب بطل العالم في مونديال المكسيك 1986، ويعتبر أيقونة فريق نابولي الإيطالي، وتمكن خلال مسيرته الرائعة مع الأندية ومنتخب التانغو، من تسجيل 62 هدفا عن طريق تسديد الركلات الحرة المباشرة.

4- الإنجليزي ديفيد بيكهام: نجم منتخب "الأسود الثلاثة" ومانشستر يونايتد سابقا، أحرز خلال مسيرته مع الأندية ومنتخب بلاده 65 هدفا من الركلات الحرة المباشرة.

Year-2001



England Vs Greece



(David Beckham) pic.twitter.com/58BCT2gpoV — Goals Galore (@GoalsGalore__) August 6, 2018

3- البرازيلي رونالدينيو: اشتهر بمهاراته الفنية العالية وتمريراته وتسديداته المتقنة، وسجل خلال مسيرته مع الأندية ومنتخب السليساو، 66 هدفا من الضربات الحرة المباشرة.

Ronaldinho´s unforgettable free kick vs England in the 2002 World Cup. #ronaldinho#R10pic.twitter.com/RJJ9z799So — Football Great Goals (@footygreatgoals) August 14, 2018

2- البرازيلي جونينيو: ملك الكرات الثابتة، سجل منها 76 هدفا للأندية التي لعب معها ومنتخب راقصي السامبا، خلال مسيرته الكروية.

Happy Birthday Juninho Pernambucano



Is he the best free-kick taker ever? pic.twitter.com/jWmlQRqEsU — Classic Football Shirts (@classicshirts) January 30, 2018

1- البرازيلي زيكو: أطلقت عليه الجماهير البرازيلية والصحفيون لقب " بيليه الأبيض"، أحرز 101 هدفا من الركلات الحرة المباشرة، منها 62 مع نادي فلامنغو، و17 هدفا مع أودينيزي الإيطالي، و15 مع كاشيما الياباني، و7 أهداف مع منتخب البرازيل.

ARTHUR ANTUNES COIMBRA - ZICO.



Flamengo & A Seleção:



Free kicks • unreal close control. pic.twitter.com/lTRDPdoyl2 — Seleção Brasileira (@BrazilStat) September 16, 2016

المصدر: وكالات