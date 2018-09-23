وستهام يوقف سلسلة انتصارات تشيلسي في "البريمير ليغ"

أوقف نادي وستهام سلسلة انتصارات تشيلسي التي امتدت لخمس مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بتعادله معه اليوم، في لقاء أقيم ضمن منافسات المرحلة السادسة من المسابقة.

وفرض تشيلسي سيطرته على المباراة، وأتيحت للاعبيه مجموعة من الفرص السانحة للتسجيل، إلا أنهم لم يترجموها إلى أهداف، بسب التسرع وغياب التوفيق أحيانا، وتألق حارس مرمى وستهام، في أحيان أخرى.

في المقابل لم تشكل الهجمات المرتدة لفريق وستهام، خطورة كبيرة على تشيلسي، باستثناء محاولة عن طريق المهاجم أنطونيو، الذي سدد كرة من على حدود منطقة الجزاء، أنقذها حارس مرمى "البلوز" كيبا ببراعة.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد تشيلسي إلى 16 نقطة في المركز الثالث بالتساوي مع مانشستر سيتي الثاني، بينما ارتفع رصيد وست هام إلى 4 نقاط في المركز السابع عشر.

المصدر: وكالات