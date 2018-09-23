أمير سعودي يسخر من نادي الهلال

أثار الأمير السعودي فهد بن سيف النصر آل سعود، غضب جماهير نادي الهلال، لسخريته من لقب ناديهم بـ "نادي القرن" مستشهدا بالذكرى الـ 88 لليوم الوطني لبلاده، الذي يصادف اليوم.

وكتب فهد بن سيف النصر آل سعود "تغريدة" مستفزة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، جاء فيها: "السعودية تحتفل باليوم الوطني = 88 عاما، الهلال مسمي نفسه نادي القرن = 100 عام. كيف لا تسألني، يمكن الهلال خدم في شروره السنة بسنتين ...".

السعودية تحتفل باليوم الوطني = 88 عام



الهلال مسمي نفسه نادي القرن = 100 عام



كيف لا تسألني 😷



يمكن الهلال خدم في شروره السنه بسنتين



هههههههه😂😂😂

ههههههههههه 🤣🤣🤣🤣

😂😂😂😂😂🤣🤣🤣 — فهد بن سيف النصر آل سعود (@F_SaifAlNaser) 22 сентября 2018 г.

وأثارت تغريدة الأمير الشاب، المعروف بأنه مشجع لنادي النصر، المنافس التقليدي للهلال في العاصمة الرياض، ردود فعل غاضبة لدى عشاق الهلال.

المصدر: "twitter.com/F_SaifAlNaser"