ألسنة النيران تلتهم حافلة فريق سطيف الجزائري (فيديو)

قضت ألسنة النيران على حافلة نادي وفاق سطيف الجزائري لكرة القدم، بعد عودة بعثة الفريق من المغرب اليوم، بتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب حامل اللقب الوداد.

وأظهر مقطع فيديو تم تناقله على مواقع التواصل الاجتماعي، اشتعال النيران في الحافلة.

وقال حسان حمّار رئيس وفاق سطيف في تصريحات صحفية، إن الحادث لم يسفر عن سقوط ضحايا.

ويرجع سبب الحريق إلى وقوع تماس كهربائي بالمحرك أدى إلى احتراق الحافلة بالكامل.

يشار إلى أن وفاق سطيف سيواجه الأهلي المصري، في الدور ما قبل النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

المصدر: وكالات