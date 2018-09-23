نابولي يتغلب على تورينو في عقر داره

تغلب نادي نابولي على مضيفه تورينو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في مباراة جمعتهما اليوم، لحساب الأسبوع الخامس من الدوري الإيطالي لكرة القدم "كالتشيو".

وسجل ثلاثية نابولي، الدولي الإيطالي، لورينزو إنسيني (هدفين)، ومواطنه سيموني فيردي، في الدقائق (4، 59 و20)، فيما أحرز أندريا بيلوتي، الهدف الوحيد لأصحاب الأرض من ركلة جزاء، في الدقيقة (51).

وترك هذا الفوز نابولي في المركز الثاني، برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف عن المتصدر يوفنتوس، الذي يحل اليوم ضيفا على فروزينونيال، بينما تجمد رصيد تورينو عند خمس نقاط، في المركز الـ13.

المصدر: RT