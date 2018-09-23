شاهد.. إشبيلية يمطر شباك ليفانتي بنصف "دزينة"

ألحق فريق إشبيلية هزيمة ساحقة بمضيفه ليفانتي (6-2)، في عقر داره، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأحرز المهاجم الفرنسي وسام بن يدر ثلاثة أهداف "هاتريك" للضيوف، في الدقائق (11، 35، 45)، أما الثلاثية الأخرى فقد تكفل بتسجيلها كل من زملائه، المدافع البرتغالي دانيال كاريكو، والمهاجم البرتغالي أندريه سيلفا، ولاعب خط الوسط بابلو سارابيا في الدقائق (21، 49، 59) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم روجر مارتي سالفادور الهدف الأول لفريق ليفانتي، أما الثاني فقد جاء بـ "نيران صديقة" سجله المدافع الدنماركي سيمون كاير خطأ في مرماه، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.

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وحقق إشبيلية بذلك أول انتصار له بعد هزيمتين متتاليتين، وهو الثاني له مقابل تعادل واحد، ورفع رصيده بالتالي إلى 7 نقاط، وتقدم إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري.

في المقابل، مني ليفانتي بالهزيمة الثانية على التوالي، وهي الثالثة له في الموسم، مقابل انتصار في الجولة الافتتاحية، وتعادل في الثالثة، ويشغل المركز الخامس عشر، حتى الآن، على سلم ترتيب الليغا، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT