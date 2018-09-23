"الفيفا" يمنح الوصول إلى المعلومات الإحصائية لمونديال روسيا 2018

سيوفر "الفيفا" إمكانية الوصول إلى المعلومات الإحصائية لمباريات مونديال روسيا لجميع الراغبين في ذلك، بحسب ما أعلنه اليوم في المؤتمر المخصص لمناقشة نتائج تلك البطولة.

وهذه المرة الأولى التي تتاح فيها هذه الإمكانية أمام عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم، بعدما كان الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، يوفر هذه المعلومات للاتحادات الوطنية للعبة فقط.

وستنشر هذه التقارير الإحصائية على الموقع الرسمي للـ"الفيفا"، وستحتوي على معلومات عن كل فريق، في كل مباراة لعبها في البطولة، وستمكن من معرفة الإحصاءات الكاملة الخاصة باللاعبين، والتعرف على التحليل التكتيكي للمباريات، ومقارنة مؤشرات كل المنتخبات المشاركة في المراحل النهائية من كأس العالم، وتلك التي فشلت في التأهل للمونديال الروسي.

وسيتم نشر التقرير الفني، الذي أعدته لجنة "فيفا" الخاصة، في الـ16 من أكتوبر المقبل.

يذكر أن روسيا استضافت بطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها، في الفترة من 14 يونيو لغاية 15 يوليو الماضيين، وتوج منتخب فرنسا بلقبها على حساب نظيره الكرواتي، بفوزه عليه في المباراة النهائية (4-2).

المصدر: football.kulichki.net