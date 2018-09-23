مهاجم برشلونة يعزف إيقاعا بالطبلة مع فرقة فلكلورية مغربية (فيديو)

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف، يظهر فيه مهاجم نادي برشلونة، منير الحدادي، وهو يقرع على "الطبلة" مع فرقة فلكلورية مغربية.

ونال الفيديو إعجاب الرواد، خاصة المغارية منهم، الذين أعادوا نشر الفيديو، مصحوبا بتعليقات ساخرة.

وكتب أحد المغردين: "الحدادي يضرب على الطبلة باحترافية مع فرقة فلكلورية مغربية"، بينما علق آخر: "الحدادي يحاول إقناع "الفيفا" للعب للمنتخب المغربي"، في إشارة إلى رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، السماح للحدادي باللعب بقميص المغرب، موطن والده، بدلا من إسبانيا، في بطولة كأس العالم الأخيرة التي استضافتها روسيا.

وكان الحدادي (23 عاما)، الذي تخرج من أكاديمية برشلونة "لا ماسيا"، قد لعب مع منتخب إسبانيا للناشئين وشارك أيضا في إحدى لقاءات فريق الكبار في تصفيات أمم أوروبا 2016.

وقبيل انطلاق مونديال روسيا، أبدى مهاجم برشلونة رغبته في المشاركة مع "أسود الأطلس" في العرس الكروي العالمي، وقدم الاتحاد المغربي لكرة القدم واللاعب (الحدادي) طلبا لـ"الفيفا" من أجل ذلك، ولكن الأخير رفض الطلب، بدعوى أن قواعده تحظر على أي لاعب شارك في مسابقة رسمية لأحد المنتخبات من اللعب في مباراة دولية لصالح منتخب آخر.

المصدر: RT + فيسبوك