بليسكوفا تحرم أوساكا من التتويج على أرضها

حرمت التشيكية، كارولينا بليسكوفا، منافستها اليابانية، ناومي أوساكا، من إحراز أول لقب لها على أرضها في مسيرتها الاحترافية، بتغلبها عليها اليوم، في نهائي دورة طوكيو للتنس.

وحسمت التشيكية المباراة في نحو ساعة، بمجموعتين دون رد، بواقع (6-4، 6-4)، لتحقق فوزها الثاني على أوساكا في ثالث مواجهة بينهما.

A perfect way to end for the Ace Queen!@KaPliskova overcomes Naomi Osaka 6-4, 6-4 to claim her first @torayppo title. pic.twitter.com/M4K0NYpVvB — WTA (@WTA) September 23, 2018

وبدأت أوساكا، التي كانت مرشحة للقب نظرا لتتويجها مؤخرا في بطولة أمريكا المفتوحة ورغبتها في إحراز لقبها الأول في بلادها، بدأت المباراة بقوة، وفازت بشوطين نظيفين على إرسالها، إلا أن بليسكوفا تمكنت من كسب الشوط الخامس بكسر إرسال اليابانية لتتقدم (3-2)، قبل أن تحافظ كل من اللاعبتين على إرسالها في ما تبقى من المجموعة التي انتهت لصالح بليسكوفا في 34 دقيقة.

وفي المجموعة الثانية، بدت أوساكا، التي خسرت نهائي دورة طوكيو أيضا عام 2016 أمام الدنماركية كارولاين فوزنياكي، عاجزة عن اجتراح الحلول ضد التشيكية، لتخسر المجموعة الثانية أيضا، والمباراة كاملة.

المصدر: أ ف ب