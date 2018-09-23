جيرفينيو يسجل هدفا "مارادونيا" بعد انطلاقة صاروخية لمسافة 80 مترا (فيديو)

سجل الدولي الإيفواري جيرفينيو هدفا عالميا، خلال مباراة جمعت فريقه بارما بضيفه كالياري أمس، في الأسبوع الخامس من الدوري الإيطالي لكرة القدم "كالتشيو".

وبعدما نجح مدافعو بارما من إبطال مفعول إحدى هجمات كالياري، وصلت الكرة إلى جيرفينيو، لينطلق من أمام منطقة جزاء فريقه، ويراوغ أكثر من لاعب من كالياري، قبل أن ينفرد بالحارس، ويضع الكرة في شباكه بتسديدة قوية.

وأعاد هذا الهدف الرائع إلى الأذهان، الهدف الخرافي الذي سجله أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييغو مارادونا، في شباك إنجلترا، في مونديال 1986، بعدما راوغ أكثر من لاعب.

تجدر الإشارة إلى أن بارما اقتنص الفوز بهدفين دون رد، ليخطف ثلاث نقاط ثمينة، رفع بها رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثامن.

المصدر: لينتا.رو