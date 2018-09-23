لاعب في الدوري السعودي يستلقي في مرمى الخصم ويحرم فريقه من هدف محقق!

حرم لاعب نادي الفيصلي فريقه من تسجيل هدف محقق، حينما تصدى للكرة برأسه دون قصد وهو مستلق على خط مرمى نادي أُحد، في مباراة أقيمت أمس، ضمن الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.

وتناقل رواد مواقع التوصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه اللاعب وهو مستلق في حدود مرمى فريق أُحد، جراء معاناته من الإصابة. ولم يوقف الحكم اللعب مانحا الفرصة للفيصلي لإنهاء هجمة خطرة، بعد أن وصلت الكرة إلى أحد مهاجمي الفريق، الذي راوغ الحارس ليسدد الكرة في الشباك، لكن اللاعب المصاب منع الكرة من دخول المرمى، بعد أن ارتطمت برأسه وذهبت بعيدا.

وانتهت المباراة بفوز الفيصلي بهدفين دون رد، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم.

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المصدر: يوتيوب